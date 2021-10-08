Dijital bağımlılığa karşı masal anlatan öğretmene ödül - Haberler
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Dijital bağımlılığa karşı masal anlatan öğretmene ödül

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dijital bağımlılığa karşı masal anlatan öğretmene ödülANKARA'da ortaokulda görev yapan Türkçe Öğretmeni Sultan Doksöz (36), pandemide öğrencilerin dijital bağımlılığını azaltmak ve ders motivasyonlarını yükseltmek amacıyla geliştirdiği 'Bana Bir Masal Anlat Öğretmenim' projesi kapsamında önce...

Dijital bağımlılığa karşı masal anlatan öğretmene ödül

ANKARA'da ortaokulda görev yapan Türkçe Öğretmeni Sultan Doksöz (36), pandemide öğrencilerin dijital bağımlılığını azaltmak ve ders motivasyonlarını yükseltmek amacıyla geliştirdiği 'Bana Bir Masal Anlat Öğretmenim' projesi kapsamında önce kendi okulunda, sonra yurt içi ve yurt dışında internet ortamında binlerce öğrenciye ulaşarak, masal anlattı. Doksöz, Hindistan'da bulunan AKS Education Awards kurumu tarafından 'Küresel Öğretmen' ödülüne layık görüldü.

Mamak ilçesinde Cebeci Ortaokulu'nda görev yapan 16 yıllık Türkçe öğretmeni Sultan Doksöz, Covid-19 salgınının başında online eğitim gören öğrencilerin ders motivasyonlarını artırmak ve evde kaldıkları sürede dijital bağımlılıklarını azaltmak amacıyla masal projesi geliştirdi. Doksöz, 'Bana Bir Masal Anlat Öğretmenim' projesiyle derlediği masalları önce kendi okulunda, sonra internet üzerinden ulaştığı farklı şehirlerdeki öğrencilere anlattı. Doksöz, aralarında kendi yazdıkları da olan Türk kültürünü yansıtan masalları, uluslararası öğretmen topluluğu e-Twinning aracılığıyla yurt dışına da taşıdı. Doksöz, Ukrayna, Macaristan, Azerbaycan, Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 22 farklı ülkede online olarak ulaştığı öğrencilere masallarını anlattı. Covid-19 salgını süresince öğrencileri dijital bağımlılıktan uzak tutan Doksöz, Hindistan'da bulunan 'AKS Education Awards' kurumu tarafından küresel öğretmen ödülüne layık görüldü.

'DİJİTAL BAĞIMLILIĞI AZALTMAK İÇİN ÇOCUKLARA ULAŞTIM'

Aynı zamanda Mamak Belediyesi Çocuk Kütüphanesi'nde de 2 yıldır masal anlatan Sultan Doksöz, salgın sürecinde çocukların eve kapandığına vurgu yaparak, 1 yıl önce kendi okulumda çocuklara, masalla iç içe kültürel aktarım sağlarken 'Bana bir masal anlat öğretmenim' projesi bir anda Türkiye geneline ulaştı. Tekirdağ, Ordu, İstanbul, Şanlıurfa gibi daha birçok ilden gelen talep üzerine çocuklara masallar anlattım. Sonrasında gelen projeler ve davetler üzerine Türk masallarını 22 farklı ülkenin çocuklarına aktardım. Kültürel aktarıma destek olmak amacıyla masallar anlattım. Kendi yazdığım masalları ve milli kültürel değerlerimizi aktaran masallar anlatıyorum. Kültür toplumların maddi ve manevi gücüdür. Kültürel aktarımı çocuklarımız sağlayacak. Dijital bağımlılığı engellemek için masallarla çocuklara ulaşmak istedim dedi.

'ÖDÜLÜMÜ DÜNYA ÇOCUKLARINA ADIYORUM'

Söz konusu ödül için 108 ülkeden binlerce öğretmenin başvurduğunu anlatan Doksöz, Kurum bu konuya çok titiz yaklaşıyor. Önce öz geçmişiniz dikkatli bir şekilde inceleniyor. Yapmış olduğunuz çalışmalar, etkinlikler kurum tarafından titizlikle inceleniyor. Hatta sosyal medya hesaplarınız bile takibe alınıyor. 108 ülkeden binlerce öğretmen arasında seçildim. Seçilmemde elbette yeşil bir çevre için yazdığım masallar ve 22 farklı ülke çocuğuna masallarla ulaşmam etkili oldu. Çocuklarla beraber olmak, çocuklar için yeni projeler üretmek, içimdeki çocuğu konuşturarak çocukları mutlu edebilecek masallar kaleme alıyorum. Çocuklar için üretmek ve çalışmak, onların mutluluğu için çabalamak beni çok mutlu ediyor. Onlar mutlu olduğunda ben de mutlu oluyorum. Çocukları dijital bağımlılıktan uzak tutmak için masallar anlatmalı onlarla etkinlikler yapmalıyız. Aldığım ödülü tüm dünya çocuklarına adıyorum diye konuştu.

Dijital bağımlılığa karşı masal anlatan öğretmene ödül

Dijital bağımlılığa karşı masal anlatan öğretmene ödül

Dijital bağımlılığa karşı masal anlatan öğretmene ödül

Dijital bağımlılığa karşı masal anlatan öğretmene ödül

Dijital bağımlılığa karşı masal anlatan öğretmene ödül

Dijital bağımlılığa karşı masal anlatan öğretmene ödül

Dijital bağımlılığa karşı masal anlatan öğretmene ödül

Dijital bağımlılığa karşı masal anlatan öğretmene ödül

Dijital bağımlılığa karşı masal anlatan öğretmene ödül
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