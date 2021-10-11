Dijital bağımlılığa karşı masal anlatan öğretmen ödüle layık görüldü

ANKARA (Habermetre) - Ankara'da ortaokulda görev yapan Türkçe Öğretmeni Sultan Doksöz (36), pandemide öğrencilerin dijital bağımlılığını azaltmak ve ders motivasyonlarını yükseltmek amacıyla geliştirdiği 'Bana Bir Masal Anlat Öğretmenim' projesi kapsamında önce kendi okulunda, sonra yurt içi ve yurt dışında internet ortamında binlerce öğrenciye ulaşarak, masal anlattı.

Doksöz, Hindistan'da bulunan AKS Education Awards kurumu tarafından 'Küresel Öğretmen' ödülüne layık görüldü. Mamak ilçesinde Cebeci Ortaokulu'nda görev yapan 16 yıllık Türkçe öğretmeni Sultan Doksöz, Covid-19 salgınının başında online eğitim gören öğrencilerin ders motivasyonlarını artırmak ve evde kaldıkları sürede dijital bağımlılıklarını azaltmak amacıyla masal projesi geliştirdi.

Doksöz, 'Bana Bir Masal Anlat Öğretmenim' projesiyle derlediği masalları önce kendi okulunda, sonra internet üzerinden ulaştığı farklı şehirlerdeki öğrencilere anlattı.

Doksöz, aralarında kendi yazdıkları da olan Türk kültürünü yansıtan masalları, uluslararası öğretmen topluluğu e-Twinning aracılığıyla yurt dışına da taşıdı. Doksöz, Ukrayna, Macaristan, Azerbaycan, Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 22 farklı ülkede online olarak ulaştığı öğrencilere masallarını anlattı. Covid-19 salgını süresince öğrencileri dijital bağımlılıktan uzak tutan Doksöz, Hindistan'da bulunan 'AKS Education Awards' kurumu tarafından küresel öğretmen ödülüne layık görüldü.

"Dijital bağımlılığı azaltmak için çocuklara ulaştım"

Aynı zamanda Mamak Belediyesi Çocuk Kütüphanesi'nde de 2 yıldır masal anlatan Sultan Doksöz, salgın sürecinde çocukların eve kapandığına vurgu yaparak, "1 yıl önce kendi okulumda çocuklara, masalla iç içe kültürel aktarım sağlarken 'Bana bir masal anlat öğretmenim' projesi bir anda Türkiye geneline ulaştı. Tekirdağ, Ordu, İstanbul, Şanlıurfa gibi daha birçok ilden gelen talep üzerine çocuklara masallar anlattım. Sonrasında gelen projeler ve davetler üzerine Türk masallarını 22 farklı ülkenin çocuklarına aktardım. Kültürel aktarıma destek olmak amacıyla masallar anlattım. Kendi yazdığım masalları ve milli kültürel değerlerimizi aktaran masallar anlatıyorum. Kültür toplumların maddi ve manevi gücüdür. DHA

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