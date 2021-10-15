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Digital dünyanın yeni sesi

Habermetre - Haberler | Toplum
Digital dünyanın yeni sesi

Sanat, tarih, kültür, turizm, edebiyat, sosyal yaşam ve sporda şehrin tüm özelliklerini sanal dergiyle tanıtmayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait derginin 2'nci sayısı 156 sayfa olarak hazırlandı.

SAMSUN (Habermetre) - Sanat, tarih, kültür, turizm, edebiyat, sosyal yaşam ve sporda şehrin tüm özelliklerini sanal dergiyle tanıtmayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait derginin 2'nci sayısı 156 sayfa olarak hazırlandı. Hazırlanan ikinci sayıda yine dopdolu içerikleriyle gündemlerin nabzını tutuyor. BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Senarist ve Yapımcı Birol Güven, Uzman Doktor Ender Saraç, Şef Can Oba, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş gibi ünlü isimlerin yer aldığı dergide ayrıca uluslararası bir vakıf tarafından dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasında gösterilen Samsun Salıpazarı Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş ile Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak gibi alanında uzman birçok isimle yapılan özel röportajlar da yer alıyor.

YAZILIM VE İÇERİKLER BASIN BİRİMİNDE HAZIRLANDI

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilk sayısında 98 bin 700 okuma oranına ulaşan Samsun E-Dergi'nin 7'den 70'e herkese hitap ettiğini söyleyerek, "Vizyoner bir bakış açısıyla hazırlanan dergimizin yazılımı ve tüm içerikleri basın birimimizde hazırlanıyor. Dolayısı ile sıfır maliyetle hazırlanan ve Türkiye'de bir ilke imza atılan bu çalışma ile sadece ülkemizin dört bir yanından değil, farklı ülkelerden de hemşehrilerimiz tarafından takip ediliyor olmak bizleri sevindirdi" dedi. www. samsunedergi. com adresi üzerinden ücretsiz okunabilen ve 3 ayda bir digital olarak yayınlanan dergi sanattan, turizme, kültürden, eğitime, sağlıktan, spora çeşitli konuların yer aldığı içeriklerle dikkat çekiyor. Derginin her sayısında Samsun'un bir ilçesi ele alınarak okuyucularına tanıtılıyor. İkinci sayısında da Samsun Vezirköprü ilçesi ele alınırken, ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile öne çıkan lezzetlerine yer verildi. Samsun E-Dergi'nin birinci sayısına ise www. samsunedergi. com/sayi1 adresi üzerinden ulaşılabileceği ifade edildi.

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