Didim'de uyuşturucu operasyonu - Haberler
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Didim'de uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Didim'de uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği'nce Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, D.Ç isimli şahıstan 0.46 gram esrar maddesi ele geçirilirken ve şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmaktan işlem yapıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu madde sattığı tespit edilen D.E isimli şahıs sevk edildiği adli makamlara tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN

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