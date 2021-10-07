Didim'de kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri tutuklandı - Haberler
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Didim'de kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Didim'de kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yaya olarak emniyet güçlerinden kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri yakalandı.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde yaya olarak emniyet güçlerinden kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim'de Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis timleri ekipleri Altınkum Mahallesi'nde 09 AFH 874 plakalı motosikleti durdurdu. Motosikleti kullanan şüpheli Ö.T yaya olarak kaçmaya başladı. Yaşanılan kovalamacanın ardından şüpheli Ö.T yakalandı. Şüphelinin üzerinde satışa hazır 10 fişek halinde toplam 6.87 gram metamfetamin ele geçirildi. Olay sonrasından Didim KOM Grup Amirliği ekipleri Ö.T isimli şahsın ikametlerinde yapılan aramada 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan materyaller ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan Ö.T tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Didim'de kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri tutuklandı

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