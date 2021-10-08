Didim'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Didim'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

AA / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Didim'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Altınkum Mahallesinde evden ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelilerin Ö.T ve F.B olduğu belirlendi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri
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