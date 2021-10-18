Didim'de cemevi derneğinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi Derneği'nden ses sistemi, mikrofon ve hoparlör çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
DİDİM, AYDIN (AA) - Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi Derneği'nden ses sistemi, mikrofon ve hoparlör çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dernekten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin H.P. (34) olduğunu belirledi. Çalınan malzemelerle yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.
Hakkında çeşitli suçlardan 22 dosya bulunan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri