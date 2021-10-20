Didim Belediyesi'nde Covid-19 aşısı standı kuruldu - Haberler
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Didim Belediyesi'nde Covid-19 aşısı standı kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Didim Belediyesi'nde Covid-19 aşısı standı kuruldu

Didim İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, Covid-19 aşısı olmayan vatandaşlar için Didim Belediyesi'ne stant açıldı.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Didim İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, Covid-19 aşısı olmayan vatandaşlar için Didim Belediyesi'ne stant açıldı.

Didim'de Covid- 19 aşısının 1. ve 2. dozlarını olmayan vatandaşlar için Didim Belediyesi'ndeki halk masasının yanına stant kuruldu. Didim İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personeller, vatandaşlara ve kamu çalışanlarına aşılar hakkında bilgiler verirken, Covid-19 aşılarını gerçekleştirdi. Didim'deki tüm kurumlarda belirlenen program kapsamında uygulamanın devam edeceğini belirten yetkililer, tüm herkesi aşı olmaya davet etti.

(Murat Uçkaç/İHA)

Didim Belediyesi'nde Covid-19 aşısı standı kuruldu

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