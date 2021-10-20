Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! 20 Ekim Çarşamba Didem Arslan' Yılmaz'la Vazgeçme HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı!

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 280. Bölümünde; Sinop merkeze bağlı Eymir köyünde yaşayan İbrahim'in ailesi çocuklarının kaybolmadığını, köydeki birileri tarafından kaçırıldığını iddia etti. İbrahim'in kaybolmasında birbirlerini suçlayan Hikmet ve Şehri canlı yayında.

Merve ve Cabir Şen çiftinin 4 çocuklarından 3'ü ansızın hayatını kaybetti. Hayatta kalan son çocukları devlet korumasına verildi. Merve ve Cabir Şen çifti kızlarını geri almak için Vazgeçme'ye başvurdu.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

"Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" hafta içi her gün canlı yayınla Show TV'de!

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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