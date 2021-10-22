Dicle Üniversitesi'nde "Malezya Okullarında Din Eğitimi" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İlahiyat Fakültesi'nde düzenlenen konferansa Malezya Malaya Üniversitesi İslam Araştırmaları Akademisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asyraf Iysraqi Bin Jamil konuşmacı olarak katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Asyraf Iysraqi, krallıkla yönetilen Malezya'nın 32 milyon nüfusu olduğunu, ülkede resmi okulların yanı sıra özel okullarda da eğitim verildiğini söyledi.

Malezya'nın tarihi ve dini konumuna ilişkin bilgiler paylaşan Doç. Dr. Asyraf Iysraqi, "Şafi mezhebi resmi mezhep olarak görülse de lise ve üniversite yıllarında diğer mezheplerde de eğitim veriliyor. Eğitime dair bütün çalışmalarda insanı kamil hale getirmek amaçlanır. Malezya'daki dini yatılı okullar ülkenin en iyi ve kaliteli eğitim merkezleri olarak görülüyor." diye konuştu.