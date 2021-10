DİCLE, DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Nehri'nde balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, sonbahar mevsimiyle birlikte yağışların olmaması ve barajdan gelen suyun kesilmesi nedeniyle Dicle Nehri'nde çok sayıda balığın telef olmasına neden oldu. Nehrin yeterince beslenememesi sonucu telef olan balıkların su yüzeyine çıkması görüntü kirliliğine ve kötü kokuya neden oldu.

Diyarbakır'da birçok balık çeşidinin yaşadığı Dicle Nehri, şimdi bu canlılığını kaybetmek üzere. Son bahar mevsimiyle birlikte kuraklık sebebiyle yağış olmaması ve barajdan bırakılan suyun kesilmesi ile birlikte su seviyesi düşen nehirde balıklar, oksijensiz kalarak telef oldu. Yeterli suyun olamaması sonucu telef olan balıklar, nehir boyunca su yüzeyine çıkarken, özellikle kentin simgelerinden olan tarihi On Gözlü Köprü çevresinde kıyıya vuran balıklar, hem görüntü kirliliğine hem de kötü koku yayılmasına neden oldu. Bu durumdan rahatsız olan çevre esnafı ve vatandaşlar, soruna bir çözüm bulunmasını istedi.

"Manzara üzücü"

Suyun azalmasıyla birlikte ölü balıkların su yüzene çıkmasıyla kötü kokuların yayıldığını aktaran Zuhat Koçera isimli vatandaş, bu manzarayı gördüğü için üzüldüğünü söyledi.

Bu manzarayı Diyarbakır On Gözlü Köprüde görmek istemediğini belirten Koçera, "Biz Diyarbakırlılar olarak her hangi bir denizimiz olmadığı için serinlemek için ailelerimizle geldiğimiz burada bulunan çay bahçelerinde huzur bulduğumuz tek yerdir. Seyrine bile doyamadığımız nadir yerlerden biride on gözlü köprüdür. Aylar sonra buraya geldim, maalesef suyun azaldığını gördüm ve ölü balıkların su yüzeyine vurduğunu gördüm. Kokusu da insanları rahatsız ediyor. Biz bu kafelerde otururken hem serinleyip hem de huzur ile maneviyatı yaşamak isterken ama kokudan rahatsız oluyoruz. Buradaki bu pisliği ve vahim durumu kamuoyu ile yetkililerin görmesini bekliyorum" diye konuştu.