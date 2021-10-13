Dibekdere Mahallesinde yol geçişleri güvenli hale geliyor

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere yataklarını güvenli hale getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Ahmetli ilçesine bağlı Dibekdere mahallesinde dere yatağı üzerindeki yol geçiş noktasına 2 adet prefabrik kutu menfez çalışması gerçekleştirildi. Dere yatağına yakın olan yerleşim yerlerinde yaya ve araç geçişlerini sağlıklı hale getirmek amacıyla yapılan çalışma vatandaşların da takdirini topladı. Mahalle muhtarı Kemal Eser, çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

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