Dibekdere Mahallesinde yol geçişleri güvenli hale geliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dibekdere Mahallesinde yol geçişleri güvenli hale geliyor

Bültenler - Haberler | Güncel
Dibekdere Mahallesinde yol geçişleri güvenli hale geliyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçesine bağlı Dibekdere mahallesinde dere yatağı üzerindeki yol geçiş noktasında menfez çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere yataklarını güvenli hale getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Ahmetli ilçesine bağlı Dibekdere mahallesinde dere yatağı üzerindeki yol geçiş noktasına 2 adet prefabrik kutu menfez çalışması gerçekleştirildi. Dere yatağına yakın olan yerleşim yerlerinde yaya ve araç geçişlerini sağlıklı hale getirmek amacıyla yapılan çalışma vatandaşların da takdirini topladı. Mahalle muhtarı Kemal Eser, çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Işıl Sergen İdo Tatlıses Seren Serengil
Spor Fernando Alonso Emre Belözoğlu Ozan Tufan Şenol Güneş Sergio Perez
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Nihal Yalçın Burak Yılmaz Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dibekdere Mahallesinde yol geçişleri güvenli hale geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 17:58:06. #1.13#