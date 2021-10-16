Son dakika: DHKP/C operasyonunun detayları; siyasileri kaçırma planı iddiası

İSTANBUL (DHA) - Ali Çağlar TINBEK/ TERÖR örgütü DHKP/C'ye yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen ve 79 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı. Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre örgütün, bazı siyasiler başta olmak üzere, terör örgütünün davalarına bakan hakim ve savcıları kaçırma planı yaptıkları ve polise yönelik, sansasyonel eylem planı hazırladıkları belirlendi.

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik dün İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 126 şüpheliden 79'u gözaltına alındı. Gözaltına alınan örgüt üyelerinin emniyetteki sorgusu devam ederken örgüt üyelerinin eylem planı da deşifre edildi. Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütünün bazı siyasiler başta olmak üzere, DHKP/C davalarına bakan hakim ve savcıları kaçırma planı yaptıkları belirlendi. Örgüt üyelerinin polise yönelik kirli eylem planları düzenledikleri de ortaya çıkarıldı. Öte yandan, örgütün planlanan eylemlerde kullanılmak üzere gizledikleri belirlenen uzun namlulu silahların arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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