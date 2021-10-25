Ülkemizdeki devlet kurumlarından biri olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa, açıktan veya sözleşmeli atanacaklarda aradığı puanın elde edilmesini sağlayan bir sınavdır. Peki, DHBT sınavı ne zaman 2022?

2022'DE KPSS DHBT YAPILACAK MI?

DHBT iki yılda bir yapılır, En son 2020 DHBT sınavı 2021 yılında yapıldı, yani bir sonraki DHBT sınavı 2022'de yapılacak.

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktı ama Covid19 hastalığın artması nedeniyle 11 Nisan 2021 Tarihine ertelenmişti, 2022 DHBT sınavının Aralık 2022 tarihinde yapılmasını bekleniyor, tabi 2022 ÖSYM sınav ve başvuru takvimi yayınlanınca sınav ve başvuru tarihlerinden bir değişiklik olunca yazımızı güncelleyeceğiz.

DHBT SINAVINA GİRMEK İÇİN KPSS'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

DHBT sınavına girmek için KPSS'den 60 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

2022 DHBT İÇİN KPSS ŞART MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyenler ilk olarak KPSS ve DHBT Sınavlarına girmek zorundadırlar.

2020 DHBT'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

162 Bin'e yakın aday başvuru yapmıştır. 2020 DHBT sınavına da yaklaşık olarak 200 Bin'e yakın adayın başvuru yaptığı tahmin edilmektedir.

DHBT PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

DHBT puanı 2 yıl geçerli olduğundan 2 yıl içinden mezun olabilecek Lise, Önlisans ve Lisans adayları da 2022DHBT'ye girebilir ancak mezun olunca ilanlara başvurabilir ve tercihlerde bulunabilir.

DHBT HANGİ MESLEKLER VAR?

Ülkemizdeki devlet kurumlarından biri olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa, açıktan veya sözleşmeli atanacaklarda aradığı puanın elde edilmesini sağlayan bir sınavdır.

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