DHA muhabirlerinin elinden bıçağı aldığı sanık, 7 ayrı suçtan yargılanacak

EVREN, ANKARA (DHA) - BURSA'da bir süre birlikte yaşadığı S.K.'yi (26), bıçak zoruyla kaçırmaya çalışırken Dha muhabirlerinin durdurduğu ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, tutuklanan Tolgahan Toktaş (25) hakkında hazırlanan iddianame, Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, Tolgahan Toktaş'ın, S.K.'nin adresini, e-posta hesabındaki konum bilgilerinden bulup, kapısına dayandıktan sonra boynuna bıçak dayadığını kabul ettiği öğrenilirken, hakkında, 'konut dokunulmazlığını ihlali' 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'nitelikli cinsel saldırı', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'silahlı tehdit' 'hakaret' ile 'bilişim sistemine girme' suçlarından dava açıldı.

Olay, 31 Haziran'da Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Çiçek Caddesi'nde meydana geldi. S.K. bir süre birlikte yaşadığı 2 çocuğunun babası Tolgahan Toktaş'ı şiddet gördüğü gerekçesiyle terk etti. S.K.'nin Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde ev tuttuğunu duyan Toktaş, S.K.'nin kapısına dayandı. Toktaş, S.K. ile bir süre tartıştıktan sonra kadını bıçak zoruyla evden çıkardı ve taksiye bindirdi. Annesinin Akçağlayan Mahallesi'ndeki evine gitmek isteyen Toktaş'ın bıçağından korkan taksi şoförü, aracı Çiçek Caddesi üzerinde durdurdu ve aşağı indi. Bu sırada S.K., Tolgahan Toktaş'tan kurtulmak için kendini dışarı attı fakat Toktaş buna engel oldu.

Savcı hazırladığı iddianamede, Toktaş'ın kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran S.K.'yi bıçak zoruyla kaçırdığına, kaçırmadan önce cinsel tacizde bulunduğuna, Toktaş'ın olaya müdahale eden muhabir Derya Evren'i polis sandığı için belindeki bıçağı verdiğine ve bu yüzden bıçağı kendi rızasıyla teslim etmesinin etkin pişmanlık kapsamına girmeyeceğine dikkat çekti. Toktaş'ın daha önce de S.K.'ye ait adresi genç kadının e-posta hesabı yoluyla bulduğuna değinilerek, iddianamede savcı, Toktaş'ın, 'konut dokunulmazlığını ihlal, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret, cinsel saldırı, bilişim sistemine girme, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve silahla tehdit" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. İddianame, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Toktaş'ın yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.