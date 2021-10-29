DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

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SAHTE PCR TESTİ İLE YAKALANMIŞLARDI

Müzisyenlerden 19'u İstanbul'a gelirken, bir müzisyen ise PCR testi pozitif olduğu için otelde karantinada olduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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