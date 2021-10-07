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Dezavantajlı Yetişkinlere Yönelik Trafik Eğitiminin AB Standartlarına Adaptasyonu Programına Katıldık

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Dezavantajlı Yetişkinlere Yönelik Trafik Eğitiminin AB Standartlarına Adaptasyonu Programına Katıldık

Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı, Sn. Valimiz Mustafa Masatlı ve protokol üyelerimizin katılımları ile Valiliğimizin koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 'Dezavantajlı Yetişkinlere Yönelik Trafik Eğitiminin AB Standartlarına Adaptasyonu' isimli proje tanıtım...

Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı, Sn. Valimiz Mustafa Masatlı ve protokol üyelerimizin katılımları ile Valiliğimizin koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 'Dezavantajlı Yetişkinlere Yönelik Trafik Eğitiminin AB Standartlarına Adaptasyonu' isimli proje tanıtım programına katıldı.

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Haber: Dezavantajlı Yetişkinlere Yönelik Trafik Eğitiminin AB Standartlarına Adaptasyonu Programına Katıldık - Haberler
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