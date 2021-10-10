DEVRİM OTOMOBİLLERİ RESİMLERİ 60 YIL ÖNCESİNİN BAŞARISINI ANLATIYOR - Haberler
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DEVRİM OTOMOBİLLERİ RESİMLERİ 60 YIL ÖNCESİNİN BAŞARISINI ANLATIYOR

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DEVRİM OTOMOBİLLERİ RESİMLERİ 60 YIL ÖNCESİNİN BAŞARISINI ANLATIYOR

1961 yılında genç mühendis ve ustaların 129 günlük çalışmasıyla Eskişehir'de üretilen tamamen Türkiye'de tasarlanmış ve üretilmiş olan Devrim otomobillerinin hikayesi, resim sergisiyle Eskişehir'de sergilenmeye başlandı.

ESKİŞEHİR (Habermetre) - 1961 yılında genç mühendis ve ustaların 129 günlük çalışmasıyla Eskişehir'de üretilen tamamen Türkiye'de tasarlanmış ve üretilmiş olan Devrim otomobillerinin hikayesi, resim sergisiyle Eskişehir'de sergilenmeye başlandı.

Devrim Otomobilleri Projesi'nin mühendislerinden Rıfat Serdaroğlu'nun arşivindeki fotoğraflarını, kızı Semra Serdaroğlu Tigrel 60 yıl sonra açtığı resim sergisiyle Eskişehirliler ile buluşturdu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi'nde açılışı gerçekleştirilen Devrim Otomobilleri Resim Sergisi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 31 Ekim'e kadar gezilebilecek olan serginin açılışını Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekil Mustafa Önder gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Jale Nur Süllü ve Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy'un da katıldığı açılışta, Devrim'in ne büyük emeklerle yapıldığının kanıtı fotoğrafların resimleri, sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı.

Semra Serdaroğlu Tigrel, Devrim Otomobilleri Resim Sergisi'ni "Devrim"in yapıldığı Eskişehir'de açmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, sergiye ilgi gösteren tüm Eskişehirlilere teşekkür etti.

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Haber: DEVRİM OTOMOBİLLERİ RESİMLERİ 60 YIL ÖNCESİNİN BAŞARISINI ANLATIYOR - Haberler
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