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Devrilen tır otoyolu kapattı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Devrilen tır otoyolu kapattı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yola devrildi.

ŞANLIURFA (İHA) - - Devrilen tır otoyolu kapattı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı

GAZİANTEP - Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yola devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralanırken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, sabah erken saatlerde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 25. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan bir tırın direksiyon hakimiyeti kayboldu. Direksiyon hakimiyeti kaybolan tır, önce savruldu sonra da devrildi. Meydana gelen kaza sonucu tır sürücüsü yaralanırken, yol tamamen trafiğe kapandı.

Tır sürücüsü hafif yaralandı

Olayın ardından durum hemen 112 acil sağlık ve trafik ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu hafif yaralanan tır sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Devrilen tır yolu kapattı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Devrilen tırın yolu tamamen trafiğe kapatması sonrası otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Tahıl yüklü tır, ekiplerin çalışması ile otoyoldan kaldırılmaya çalışılıyor.

Devrilen tır otoyolu kapattı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Devrilen tır otoyolu kapattı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Devrilen tır otoyolu kapattı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Devrilen tır otoyolu kapattı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - Son Dakika Haberleri
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