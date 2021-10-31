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Devrilen kömür yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel
Devrilen kömür yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon şarampole devrildi.

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon şarampole devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiyenin 1 saat süren çalışması ile çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 21'inci kilometresinde meydana geldi. Afyonkarahisar'a giden kömür yüklü kamyon, sürücüsü K.G.'nin (68) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolun sağındaki şarampole yuvarlanan kamyondaki kömür de etrafa saçıldı. Yan yatan kamyonun sürücüsü K.G., araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye görevlilerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan K.G., ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, kaza hakkında bilgi aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Devrilen kömür yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Devrilen kömür yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Devrilen kömür yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Devrilen kömür yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Devrilen kömür yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Devrilen kömür yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Devrilen kömür yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Devrilen kömür yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Devrilen kömür yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Devrilen kömür yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Devrilen kömür yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Devrilen kömür yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Devrilen kömür yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Devrilen kömür yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Son Dakika Haberleri
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