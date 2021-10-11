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Devrilen ATV'nin sürücüsü ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Devrilen ATV'nin sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'nın Datça ilçesinde arazi motoru ATV'nin devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Datça ilçesinde arazi motoru ATV'nin devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Datça-Kargı yolunda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Gümüştaş'ın (44) idaresindeki 48 AEE 469 plakalı ATV, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada ATV sürücüsü Gümüştaş ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Gümüştaş'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Datça'dan Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Gümüştaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Devrilen ATV'nin sürücüsü ağır yaralandı

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