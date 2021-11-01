BİLECİK (İHA) - Bilecik'te seyir halinde iken kontrolden çıkıp devrilen aracın içinde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkeze bağlı Selöz Köyü'nden kent merkezine seyir halindeki 03 BD 618 plakalı hafif ticari araç, sürücü Kadir Alper K.'nin Polis Okulu'na gelmeden direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp toprak zemine çarparak devrildi. Kazada sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Gülay K. (38), Seval K. (8) ve İclal Ece K. (3) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - BİLECİK

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