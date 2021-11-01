Devrilen aracın içinde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devrilen aracın içinde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Devrilen aracın içinde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halinde iken kontrolden çıkıp devrilen aracın içinde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te seyir halinde iken kontrolden çıkıp devrilen aracın içinde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkeze bağlı Selöz Köyü'nden kent merkezine seyir halindeki 03 BD 618 plakalı hafif ticari araç, sürücü Kadir Alper K.'nin Polis Okulu'na gelmeden direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp toprak zemine çarparak devrildi. Kazada sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Gülay K. (38), Seval K. (8) ve İclal Ece K. (3) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İstanbul'un göbeğinde zincirleme trafik kazası! 7 araç birbirine girdi

İstanbul'un göbeğinde zincirleme trafik kazası! 7 araç birbirine girdi

 17 yaşında 129 suç kaydı var! Aynı günde 3 araç çalan şüpheli tutuklandı

17 yaşında 129 suç kaydı var! Aynı günde 3 araç çalan şüpheli tutuklandı

 Hafif ticari aracın çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Hafif ticari aracın çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title