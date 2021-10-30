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Devrilen ağacın altında kaldı hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Devrilen ağacın altında kaldı hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesi Oylat kaplıcaları Alaçam Mevkisi'nde makta kesimi sırasında devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesi Oylat kaplıcaları Alaçam Mevkisi'nde makta kesimi sırasında devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay Oylat kaplıcaları Alaçam mevkiinde, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından mahalle sakinlerine kışlık yakacak olarak verilen eski ağaçların kesimi yapılmaya başlandı. Süleyman Arık(65), kesim sırasında devrilen tonlarca ağırlıktaki ağacın altında kaldı. Olayı gören yakınları yardıma koştular. İş makinesiyle kaldırılan ağacın altından çıkarılan adam, hayatını kaybetti. Olay yerine 112 ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri adamın ölümünü tespit ettiler. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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