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Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandıEdinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi İnönü Caddesi Eski Askeri Lojmanları önünde meydana gelen kazada sürücü Y.A idaresindeki 78 DB 784 plakalı araç ile B.S.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi İnönü Caddesi Eski Askeri Lojmanları önünde meydana gelen kazada sürücü Y.A idaresindeki 78 DB 784 plakalı araç ile B.S. idaresindeki 81 AAL 408 plakalı aracın çarpışması neticesinde araçta yolcu olarak bulunan A.A. isimli vatandaş yaralandı. 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı - ZONGULDAK

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