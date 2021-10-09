Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi İnönü Caddesi Eski Askeri Lojmanları önünde meydana gelen kazada sürücü Y.A idaresindeki 78 DB 784 plakalı araç ile B.S. idaresindeki 81 AAL 408 plakalı aracın çarpışması neticesinde araçta yolcu olarak bulunan A.A. isimli vatandaş yaralandı. 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri