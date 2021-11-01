Devrek'te şiir ve öykü yarışması sonuçlandı

Devrek Belediyesince düzenlenen "Rüştü Onur Şiir ve Müfide Güzin Anadol Öykü Ödülleri"nin sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, bu yıl ilki düzenlenen etkinliğin Mehmet Yaşar Bilen, Halil İbrahim Özcan, Ayten Mutlu, Hüseyin Alemdar ve İbrahim Tığ'dan oluşan Rüştü Onur Şiir Ödülü Seçici Kurulu'nun, 17 katılımcı arasından birinciliğe layık eser bulamadığı, Bilal Çakıl'n "Buz Kanı" adlı eserine jüri özel ödülü verilmesine oy birliğiyle karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Lütfiye Aydın, Öner Yağcı, Zeynep Aliye, Fahrettin Koyuncu ve İbrahim Tığ'dan oluşan Müfide Güzin Anadol Öykü Ödülü Seçici Kurulu, yarışmaya katılan 37 eser arasında Alp Eren Çiçek'in 'Eyer Vurulmamış Atlar' adlı eserini oy çokluğuyla birinciliğe layık gördü. Yine seçici kurul, oy birliğiyle Nafia Altınok'un 'Yağmurlu Gecenin Konuğu' adlı eserini jüri özel ödülüne değer buldu."

Ödül töreninin 2 Aralık'ta yapılacağı bildirildi.

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