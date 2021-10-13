Devrek'te kestane kebap sezonu açıldı - Haberler
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Devrek'te kestane kebap sezonu açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Devrek'te kestane kebap sezonu açıldı

Devrek ilçesine bağlı Alpaslan Köyü'nde yetişen kestane tezgahlarda yerini almaya başladı.

ZONGULDAK (İHA) - Devrek ilçesine bağlı Alpaslan Köyü'nde yetişen kestane tezgahlarda yerini almaya başladı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesine bağlı Alpaslan Köyü'nde yetişen ve lezzeti nedeniyle ünü bölgeye yayılan ve özellikle kış aylarının vaz geçilmezleri arasında yer alan kestane tezgahlarda yerini almaya başladı.

Annesi ile birlikte babasından kalma kestane işini 20 yıldan bu yana devam ettirdiklerini ifade eden Aydın Cozur, "Bölgemizin en kaliteli ve en lezzetli kestanesi ilçemize bağlı Alpaslan Köyü'nde yetişmektedir. Gerek yurtdışından ve gerekse ilçemize misafir olarak gelen yerli turistlerimiz ürünümüzden alarak sevdiklerine hediye olarak götürüyorlar. Çiğ olarak da tüketilen Devrek kestanesini tüketiciler kebabını tercih ediyorlar. Malum eskisi gibi birçok yerde soba kalmadı dolayısıyla da bizim saç üzerinde yaptığımız kestane kebaplarını paket yaptırarak dostlarına hediye olarak götürüyorlar" diye konuştu. - ZONGULDAK

Devrek'te kestane kebap sezonu açıldı

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Haber: Devrek'te kestane kebap sezonu açıldı - Haberler
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