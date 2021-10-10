Devran KÖKSAL hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Devran KÖKSAL hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Devran KÖKSAL hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Bağlarbaşı mahallesi sakinlerinden Eser ve Mustafa KÖKSAL'ın kızı Murat Doruk KÖKSAL'ın kardeşi Devran KÖKSAL hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak ikindi namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Eser KÖKSAL: 0530 115 41 96
10 Ekim 2021, Pazar
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