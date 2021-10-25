Devletin oturması için yaptığı evi yarı fiyatına sattı

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşanan bir kişinin, devletin oturması için yeniden yaptığı evi 6 ay sonra maliyetinin yarı fiyatına sattığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre; Çameli'nin Kirazlıyayla Mahallesinde yaşayan R.Ö., ailesiyle birlikte yaşadığı ve kullanılamayacak kadar kötü durumda olan evin yenilenmesi için Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat etti. R.Ö'nün talebinin ardından eski evinin yerine yenisi yapılarak, kendisine 2021 yılı Şubat ayında teslim edildi. Oturması için kendisine verilen evi 6 ay sonra satılığa çıkaran R.Ö'nün geçtiğimiz günlerde devlet tarafından yapılan evi maliyetinin yarı fiyatının altında sattığı öne sürüldü. Devletin parasıyla yapılan evin, kar amacıyla satılması büyük tepki topladı. - DENİZLİ