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Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi Perdelerini Aralıyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi Perdelerini Aralıyor

Pursaklar Belediyesi, 679 sandalye sayısı ile Ankara'nın En büyüğü olma özelliğini taşıyan T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi perdelerini açıyor.

PURSAKLAR, ANKARA (Habermetre) - Pursaklar Belediyesi, 679 sandalye sayısı ile Ankara'nın En büyüğü olma özelliğini taşıyan T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi perdelerini açıyor.

Tarihe ışık tutarak, kültürel ve sanatsal gösterilerin hayat bulacağı Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, 679 sandalyesi ile Ankara'nın en büyük sahnesi olan ve 200 metre kare sahne alanı ile ülke standartlarında en büyükleri arasında yerini alarak kapılarını Devlet Tiyatrolarına açmaya hazırlanıyor.

Bu çerçevede T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, akustiğinden ses ve ışık düzenine, sahne tekniğinden fuayesi ve idari yapısına kadar baştan aşağı yepyeni bir görünüme kavuşturularak modern bir tiyatro mekanı haline dönüştürüldü.

Bütün hazırlıkların tamamlanmasının ardından "Bizim Yunus" adlı tiyatro oyunu ile perdelerini aralayacak olan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, Ekim ayından itibaren başkentlileri hizmet vermeye başlayacak.

"Kültür ve sanat ile iç içe bir Pursaklar'a kavuşmamıza sayılı günler kaldı"

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İlçe sakinlerimizi teatral gösterilerle buluşturarak kültür ve sanat ile iç içe bir Pursaklar'a kavuşmamıza sayılı günler kaldı. Önümüzdeki günlerde ilk perdemizi açmış olacağız. Pursaklar Belediyesi olarak bizlerde büyük bir heyecan içerisindeyiz. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan tiyatro gösterilerinin hemşehrilerimize iyi bir moral olacağını düşünüyorum. Belediye olarak sanata ve sanatçılarımıza hak ettiği değeri veren bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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Haber: Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi Perdelerini Aralıyor - Haberler
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