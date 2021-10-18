Devlet destekledi, soya üretimi arttı

KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Kahramanmaraş'ta soya üretimini arttırmak için başlatılan proje başarısını hasatta gösterdi. Yüzde 75 devlet desteğiyle üreticilere dağıtılan soya tohumları tarlaları bereketlendirdi. Ürün düzenlenen tarla gününde hasat edildi. İkinci ürün olarak ekilen soyada dekara yaklaşık 500 kilo ürün alındı. Haber : Kahramanmaraş İl Enformasyon

Kahramanmaraş'ta devlet desteğiyle soya üretimi arttı, ekilmeyen tarla kalmadı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hayata geçirdiği Soya Üretimini artırma projesi ile kentte soya üretimin arttırmayı başardı.

Yüzde 75 hibe desteği, yüzde 25 çiftçi katkısı ile üreticilere dağıtılan tohumlar tarlalara ikinci ürün olarak ekildi.

Projenin sonuçları düzenlenen tarla gününde alındı. 3 bin 500 dekar alanda ekimi yapılan soyadan dekara 450- 500 kilo ürün alındı.

Hasat etkinliğinde üreticilerle bir araya gelen Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Bozkurt, Kahramanmaraş'ın soya üretiminde Türkiye'de beşinci sırada olduğunu belirtti.

Bozkurt: "Gerek besleyiciliği gerek içerdiği yağı, proteini gıdaya olan ihtiyaç ayrıca, unundan tozundan küspesinden silajından hayvanlara besin maddesi temininden olsun hayvancılığın geliştirilmesi açısından da önemli olan soyan üretiminin geliştirilmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 2021 yılında bir proje gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında yüzde 75 devlet destekli yüzde 25 çiftçi katkılı 3500 dekar alanda çiftçilerimize tohum dağıtımı gerçekleştirdik. Şimdi dağıtılan tohumların ikinci ürün olarak hasadını yapıyoruz. Önceleri soyada birinci ürün olarak dekara 250 kg ürün alınıyordu şimdi ise ikinci ürün olarak ekilen soyadan dekara 450- 500 kg ürün alınıyor. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olması diliyorum. " dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail KIRAÇ da, "Kahramanmaraş soya üretimi açısından dünyada önemli bir potansiyele sahip olmakla birlikte, birim alandan alınan verimde dünyada ilk sıralarda geliyor. Yıllık yaklaşık 3 milyon ton soyaya ihtiyacımız bulunmaktadır. 2020 yılında 150 bin ton soya üretimi gerçekleştirilmiştir. Daha fazla soya üretimi gerçekleştirerek kendi ihtiyacımız olan soyayı üreterek milli ekonomiye katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz. " şeklinde konuştu.

Tarla günü etkinliğine, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt, Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mustafa Aslan, Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Kıraç, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdür Enver Gökşen, bölge muhtarları, soya tohum bayileri, sivil toplum kuruluşları, teknik personel, soya üreticileri ve çok sayıda çiftçi katıldı. # kahramanmaraş soya hasat proje destek tohum hibe tarım ve orman

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