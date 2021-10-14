Develi'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Develi'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Develi'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Develi-Şahmelik yolunda meydana gelen kazada A.K. idaresindeki 38 LA 729 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalesinde sürücü A.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. A.K.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Otomobilde çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kepçenin otomobili biçtiği feci kazada 2 kişi öldü, 7 yaralandı

Kepçenin otomobili biçtiği feci kazada 2 kişi öldü, 7 yaralandı

 Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

 Eski eşinin kocasına otomobil ile çarparak 450 metre sürükledi

Eski eşinin kocasına otomobil ile çarparak 450 metre sürükledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Ali Babacan Hulusi Akar Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Seda Sayan Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hamit Altıntop Fernando Alonso Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Develi'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 09:48:20. #1.17#