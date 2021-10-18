DEVECİLER HANI ESKİ HÜVİYETİNE KAVUŞUYOR

TOKAT (Habermetre) - Tokat'ın tarihi sokaklarından Sulusokak Bölgesi'nde yer alan 650 yıllık Deveciler Hanı, Butik Otel olarak hizmet vermeye hazırlanıyor.

Tokatlı İş İnsanı Murtaza Kalender tarafından Deveciler Hanı'nın Butik Otel olması için hazırlıklar devam ediyor. Çalışmaları yerinde görmek üzere Deveciler Hanı'nı ziyaret eden Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Kalender Turizm firması yetkilisi Murtaza Kalender'le görüşerek, son hazırlıklarla ilgili istişarelerde bulundu.

Butik Otel çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Eroğlu, Tokat'ın turizm için tüm hazırlıkların hızla devam ettiğini söyledi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Tokat'ımızın kalbinde, 900 adımda 900 eserin dünyaya tanıtıldığı Sulusokak bölgesinin en nadide eserlerinden biri olan Deveciler Hanı'mız Butik Otel olarak hizmet verecek.

Deveciler Hanımızın işletmesini devralan Tokatlı hemşehrimiz Kalender Turizmin işletme sahibi Murtaza Kalender Bey'e teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum.

Tarihi Sulusokak bölgemizde özellikle son yıllarda bu alanda başta Belediyemiz, Valiliğimiz ve kurumlarımızla birlikte ortaya çıkartmanın, turizme kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Ülkemiz içinden ve ülkemiz dışından çok ciddi bir kafile ziyareti oldu. Bölgemizdeki eserleri inceleyerek teşekkürlerini iletiyorlar. Şuanda bölgemizde Mustafa ve Sultan Hamamlarımızda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Su ve Temizlik Müzesi olarak açılışını yapacağımız Sık Dişini Helası tamamlanmak üzere.

BÖLGEDEKİ RESTORASYONLAR KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Belediyemiz tarafından Takyeciler Camii karşısında başlatılan Sivil Mimari örnek çalışmamız devam ediyor. Yine aynı şekilde birçok sivil mimarinin yer aldığı restorasyonlar devam ediyor. İnşallah 1 yıl gibi kısa bir sürede hepsi tamamlanarak halkımıza, ziyaretçilere açılacak. O zaman bu bölge çok daha farklı olacaktır.

Deveciler Hanımız; eskiden beri han olarak geçiyor. İnsanların otel gibi kaldıkları, kervanların konakladığı, deve yüklü kervanların dışardan getirdikleri malzemeleri bıraktıkları hem de buradaki malzemeleri alarak Çin'e kadar götürdükleri aynı zamanda insanların kaldıkları önemli bir merkezdi. Deveciler Hanımız eski hüviyetine kavuşuyor, eskiden nasıl bir otel gibi, han gibi kullanılmışsa bundan sonra da öyle kullanılacak. Bu konuda değerli hemşehrimiz bir adım atarak önemli bir özveride bulundu. Uluslararası çalışan bir firmamızın Tokat'ta böylesine bir atılım yapması biz Tokatlılar için çok önemli.

Burada yapılacak çalışma ile açılır kapanır bir mekan oluşturularak, odalar otel konseptine kavuşturulacak. Yine hemen arka taraftaki hamamında buraya entegre edilmesi ile kısa süre içerisinde Tokat Turizmine burayı kazandıracaklar. İnanıyorum ki; Murtaza bey Tokat'ın turizminde lokomotif olacak çalışmalara imza atacağı kanaatindeyim. Şirketimize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Murtaza Kalender ise yaptığı konuşmada Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na teşekkür ederek; "Sayın Başkanımız bizim burayı canlandırmamız konusunda destekçi oldular. Her zaman yanımızda olduğunu hissettik. Bu hissi verdiği için Tokat'a yatırım yapma kararı aldık. 650 Yıllık bir Han'ın ve bu bölgenin dünyada örneği çok az. 24 Büyükelçimizi burada ağırladığımızda onlarda aynı cümleleri sarf ettiler. Biz üç kardeş olarak inşallah yatırımlarımızı Tokat'a daha farklı şekillerde yapmaya devam edeceğiz. Tokat'ımızı seviyoruz. Tokat dışında yaşayan tüm hemşehrilerimize de mutlaka Tokat'a yatırım yapmalarını öneriyor, rica ediyoruz. Şehrimiz tüm sokakları ile caddeleri ile Kanal Tokat ile gezilmesi, görülmesi gereken bir şehir. Bizler de Başkanımızın faaliyetlerini gördükten, yürüyüş alanları, tesisler, Yeşilırmak'ın etrafı o kadar şık olmuş ki; kendimizi Venedik'te hissettik, Halit Sokağımızı gezince kendimizi Gırnata Sokaklarında hissettik. O kadar güzel ki bu şehir. Tokat'a gelmeyen herkesi Tokat'a davet ediyoruz. Başkanımızın destekleri ile Tokat'ımıza yatırımlarımız devam edecek" dedi.

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