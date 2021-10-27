"Deveci armudu"nda hasat bereketli başladı

GÜRSU, BURSA (Habermetre) - Lezzeti, dayanıklılığı ve iriliğiyle ünlü deveci armudunda hasat başladı. Türkiye'nin toplam armut üretiminin yüzde 40'ını sağlayan Bursa'da ortalama 223 bin ton rekolte bekleniyor. Türkiye'nin armut üretiminin yüzde 40'ının yapıldığı Bursa'da yetiştirilen deveci cinsinin hasadına başlandı. Tane ağırlığı 1, 5 kilograma kadar çıkabilen meyvede bu yıl rekoltenin geçen senekiyle aynı seviyede olacağı öngörülüyor. "Türkiye'nin armut bahçesi" olarak bilinen ve üründe ülke ortalamasının 4 katı verim elde edilen Gürsu Ovası'nda deveci cinsinin kilogramı toptan en az 4, 5 liraya satılıyor.

Bursa Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, kentin meyve üretiminde öncü illerden olduğunu söyledi. Bursa'nın öne çıkan ürünlerinden birinin deveci armudu olduğunu belirten Aygül, "Bursa'daki deveci armudu üretimi Türkiye ortalamasının üzerinde. Türkiye'nin toplam armut üretiminin yüzde 40'ını ilimiz sağlıyor. Geçen yıl rekolte 223 bin ton olarak gerçekleşti. Bu sene de yine ona yakın bir değer bekliyoruz. " dedi.

Aygül, deveci armudunun sulu, sert, depolanma koşullarına uygun, oldukça uzun ömürlü ve lezzetli olduğunu vurguladı. Coğrafi işaret tescilli bu ürünün yurt dışına da satıldığını dile getiren Aygül, şöyle devam etti:

"Geçen yıl 10 bin tona yakın ihracatımız oldu. Bu sene bu rakamın 1, 5 katı, yani 15 bin ton civarında ihracat bekliyoruz. Rusya'ya, Avrupa ve Arap ülkelerine gidiyor. İhracatta çok sayıda ülkeye gidiyor, sorunumuz yok. Hedefimiz, öncelikle iç piyasanın talebinin karşılanması, akabinde de yurt dışı piyasasına ürünlerimizin gitmesi. Gerçekten çok kaliteli ve iyi bir ürün. Tüm market zincirlerinde yerini almakta. Üreticilerin kazançları geçen seneye göre biraz daha iyi olacak. Herkesi deveci armudu tüketmeye davet ediyorum. "

"Dünyanın en kaliteli deveci armudunu Bursa'da üretiyoruz"

Aygül, dünya yıllık armut üretiminin 24 milyon ton civarında olduğunu, bunun 500-550 bin tonunun Türkiye'de gerçekleştirildiğini ifade etti.

Aygül, "Gürsu ilçesi, deveci armuduyla anılan bir bölge haline geldi. İlçede geçen yıl yaklaşık 88 bin ton armut üretildi. Bu yıl da yine aynı rakamı bekliyoruz. Dolayısıyla Gürsu, tek başına Türkiye armut üretiminin yüzde 20'sini sağlayan bir ilçe. Burada soğuk hava depoları, çok miktarda armut üreticisi mevcut. Hasat edilen ürünler, piyasaya sunulana kadar depolarda muhafaza edilerek değerlendirilmekte ve böylece piyasaya peyderpey sürülmektedir. Hem piyasada fiyat oluşumuna hem de fiyat istikrarına önemli katkı sağlanmaktadır. " dedi.

Meyvenin ilkbaharda yaşanan kırağıdan hafif şekilde etkilendiğini dile getiren Aygül, "O dönemde çiçek ve ufak meyvecikler biraz etkilense de üretimde ciddi bir hasar ve sıkıntı olmadı. Meyve, gerçekten çok kaliteli. Dünyanın en kaliteli deveci armudunu Gürsu'da ve Bursa'da üretiyoruz. " diye konuştu.

- Hasat geç başladı

Üretici Fatih Çankaya da bir ay sürecek hasat çalışmalarına mevsim koşulları nedeniyle biraz geç başladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Hasadımız güzel gidiyor. Hava şartları da çok güzel. Ekonomik değeri de 4, 5 liranın üzerinde. Güzel bir yıl geçiyor. Bu sene meyvenin durumu güzel, kalibreleri de verimleri de iyi. İlkbaharda bir soğuk hava dalgası oldu. Ondan biraz etkilendik, biraz kaybımız var ama inşallah o açıkları da kapatacağız. Geçen yıl kilogram fiyatı 4 lira civarındaydı. Bu sene biraz daha yüksek. Soğuk havadan dolayı tonajlarımızda biraz eksiklik var. "

Çankaya, iriliğiyle öne çıkan deveci armudunun tane ağırlığının 1, 5 kilogramın üzerine çıkabildiğini, tane ağırlığı 500-600 gram civarında olanların meyvenin en iyisi sayıldığını ifade etti. deveci armut ihracat rekolte bursa

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