DİYARBAKIR (İHA) - Deve kuşu midesinden bıçak, çivi, çakmak, plastik boru ve çeşitli yabancı cisimler çıkarıldı

Şırnak'tan Diyarbakır'a getirilen deve kuşu ameliyat edildi

DİYARBAKIR - Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir kişi, beslediği deve kuşunun bıçak yuttuğu şüphesiyle Diyarbakır Dicle Üniversitesi'ne getirilerek ameliyat ettirdi.

Silopi ilçesinde geçim kaynağı olarak beslediği 2 yaşındaki deve kuşunun kilo almadığını ve kaybolan bıçağını yuttuğu şüphesiyle Diyarbakır'a getiren Ahmet Orak, adını Dicle koyduğu kuşun muayenesi yapıldı. Muayene sonrası midesinde çeşitli yabancı cisimlerin olduğunu öğrenen Orak'a ameliyat yapılarak midesinin temizlenmesi gerektiği söyledi. Ameliyatı kabul eden Orak, deve kuşunu Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dali Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Yayla'ya teslim etti. Yaklaşık bir saat süren ameliyat sonrası deve kuşunun midesinde bıçak, çivi, çakmak, plastik boru ve çeşitli yabancı cisim çıkartıldı. Başarılı süren ameliyat sonrası Dicle isimli deve kuşu sahibine teslim edilerek Şırnak'a doğru yola çıktı.

"Maneviyat var aramızda yaşaması için getirdim buraya"

Deve Kuşunun yaşaması için 280 kilometre yol ile Şırnak'ın Silopi ilçesinden geldiğini kaydeden Ali Orak, kuşunu manevi anlamda çok sevdiğini ve yaşaması için getirdiğini aktardı. Orak, "Deve kuşum metal yemişti diye geldik, araştırdıklarında daha farklı şeylerinde çıktığını öğrendik. Onu iyileştirmek için buraya geldik. Kamera ile midesine baktık, metalleri gördük, ameliyat olacak başarılı veya başarılı geçmez onu bilmiyoruz. Adını koymamıştık, Diyarbakır'a gelince adını Dicle koyduk. Geçim kaynağımızdı, onların yumurtalarını satıyoruz, şuanda Dicle'nin fiyatı 8-10 bin TL arası, fiyat için değil maneviyat var aramızda yaşaması için getirdim buraya. Şuanda 2 yaşlarında" dedi.

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dali Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Yayla ise, deve kuşuna yaptıkları muayene sonrası çeşitli yabancı cisimleri tespit ettiklerini kaydederek ameliyata alacaklarını belirtti. Yayla, "Bugün hastamız Silopi'den geldi, 2 yaşında deve kuşumuz. Bir bıçak yutmuş olabileceği şikayetiyle geldi. Endoskopik ve radyolojik muayene sonrasında midesinde çeşitli yabancı cisimlere rastladık. Birazdan bu yabancı cisimleri operasyonla uzaklaştırıp, inşallah sağlıklı bir şekilde taburcu edeceğiz" diye konuştu.

Ameliyatın ardından deve kuşu taburcu edilerek sahibine teslim edildi.