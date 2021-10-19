Devamsızlıktan kalma olacak mı 2022?

Sınıf geçme kuralları ve okula devam kuralları yeni öğretim yılında da öğrencilerin merak konusu oldu. Peki, Devamsızlıktan kalma olacak mi 2022? İşte, detaylar…

DEVAMSIZLIKTAN KALMA OLACAK MI?

2021-2022 Eğitim öğretim yılında bir çok belirsizlik devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda korona salgını nedeniyle okullarda devamsızlık olayı, yaşanmıyordu. Bu sene devamsızlık konusunda yapılacak uygulama hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

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