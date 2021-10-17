DEVA Partisi Van İl Başkanı Odabaşı üyelerle bir araya geldi

DEVA Partisi İl Başkanı Semra Odabaşı, "DEVA ailesi buluşuyor" programında partililerle bir araya geldi.

DEVA Partisi Genel Merkezince tüm il ve ilçe teşkilatlarındaki halkla ilişkiler başkanlığı organizasyonunda, "Büyük DEVA ailesi buluşuyor" programı düzenlendi.

Edremit ilçesindeki restoranda düzenlenen programda konuşan İl Başkanı Odabaşı, Halkla İlişkiler Başkanı Servet Cibali'nin koordinasyonunda il ve ilçe teşkilat ailelerini bir araya getirerek kaynaşmayı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Odabaş, genel başkanları Ali Babacan önderliğinde aslında bir aile birliğinin kurulduğunu, teşkilat mensupları ve üyelerle bir aile ortamı sağladıklarını ifade etti.???????