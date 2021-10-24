DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Arnavutköy ilçe kongresinde konuştu Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ülkemizin tüm sorunlarını, meşru demokratik siyaset zemininde çözeceğiz. Hiç kimse, bu ülkenin sorunlarının çözümünü, kaba kuvvette falan aramasın." dedi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Babacan, partisinin Arnavutköy ilçe kongresinde bir konuşma yaptı.

Babacan, Türkiye'yi barış, refah ve adalet limanına sağ salim yanaştıracaklarını belirterek, "Ülkemizin tüm sorunlarını, meşru demokratik siyaset zemininde çözeceğiz. Hiç kimse, bu ülkenin sorunlarının çözümünü, kaba kuvvette falan aramasın. Hiç kimse halkın iradesiyle inatlaşmasın. Hele hele vesayet odaklarından medet umanlar hiç heveslenmesinler. Biz vesayetçilerin yönetimine de bir daha asla geçit vermeyeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin tüm sorunlarını demokrasi zemininde çözme gücüne sahip olduğunu kaydeden Babacan, "Ülkemizi, merkezinde insan olan kapsayıcı, çoğulcu, eşitlikçi ve özgürlükçü demokrasiye ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

İktidarlarında "rövanş alma" duygusuyla hareket etmeyeceklerine dikkati çeken Babacan, ülkenin yüzünü umuda ve yarınlara çevireceklerini dile getirdi.