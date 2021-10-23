DEÜ'de Türk Veteriner Hekimliği Öğretiminin 179. yılı kutlandı

Türk Veteriner Hekimliği Öğretiminin 179. yılı Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) düzenlenen törenle kutlandı.

DEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de Veteriner Hekimliği Öğretiminin 179. Yılı Kutlaması ve Beyaz Önlük Giyme Töreni Kiraz'daki Veteriner Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, üç yıl önce temeli atılan Veteriner Fakültesi'nin hızla yükselişine şahit olduklarını belirtti.

Fakültenin bir hayvancılık üssü olarak hizmet vereceğine inandıklarını ifade eden Rektör Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurumların da kişilerin de hikayeleri vardır. Kiraz Belediye Başkanımız Saliha Özçınar'ın bu güzel binayı bize bağışlama önerisiyle başlayan hikayede 'burada ne yapabiliriz' diye düşündük. Yaptığımız çalışmalarda Kiraz'ın özellikle büyükbaş hayvancılıkta Türkiye'nin yaklaşık yüzde 10'luk potansiyeline sahip olduğunu gördük. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da iletip onun desteğini aldıktan sonra fakültemizi kurduk. Gururla gördük ki daha ilk yıldan öğrencilerimiz fakültemize büyük ilgi gösterdi. Türkiye birincileri DEÜ Veteriner Fakültemizi tercih etti. Bu tercihi yapan gençlerimizin birçoğu da kız öğrencilerimiz oldu. Şu anda 155 öğrencimizle fakültemizde eğitimlerimize devam ediyoruz."

Rektör Hotar, fakülte bünyesinde, cerrahi, iç hastalıklar, doğum ve jinekoloji, suni tohumlama gibi bölümlerin yer aldığı Klinik Araştırma ve Uygulama Ünitesi'ni bugüne hazır duruma getirdiklerinin altını çizdi.

DEÜ Veteriner Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Osman Yılmaz ise veteriner hekimliğin Türkiye'deki tarihsel süreci hakkında bilgi vererek, veteriner hekimlerin insan, hayvan ve çevre sağlığı konularında çok önemli bir görev üstlendiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından DEÜ Veteriner Fakültesi'ne en yüksek dereceyle kayıt yaptıran İlkay Yüksel ile İbrahim Kızıltaş'a hediyeleri takdim edildi.