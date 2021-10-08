Cloud9 karşısında oynadığı eşitlik bozma mücadelesinin ardından DetonatioN FocusMe, Japonya bölgesinden Dünya Şampiyonası ana gruplara kalan ilk takım oldu!

"SONUNDA BAŞARDIK!"

Bu karşılaşmanın öncesinde DFM, ön eleme takımları arasında en formda gözüken takımdı. Kesinlikle kazanması gereken tüm maçları kazanan ekip sadece C9'a mağlup olmuştu. Fakat eşitlik bozma mücadelesinden önce kesinlikle avantaj onların tarafında görünüyordu.

"GRUP AŞAMASI = GARANTİLENDİ

DÜNYA ŞAMPİYONASI TARİHİNDE İLK DEFA LJL TEMSİLCİSİ GRUP AŞAMASINA KALMAYI BAŞARDI!"

Günün daha erken saatlerinde C9, LCL temsilcisi Unicorns of Love karşısında beklenmedik bir mağlubiyet almıştı. Bu maçın kazanılması durumunda 4-0'a gelerek liderliği garantileyeceklerdi fakat oyunu kaybetmek onları bu duruma getirmiş oldu. İlk gün gösterdikleri performansı ikinci güne yansıtamayan takım ligi ikinci sırada bitirmiş oldu.

DetonatioN FocusMe tarafında ise işler tam tersiydi. Yıkıcı bir güç olarak görünen ekip oyunda, altında geri düşseler bile takım savaşlarında hep üstün çıkmayı başarıyor, rakibine yavaş yavaş üstünlük kuruyordu.

C9 taraftarlarının içini rahatlatan tek durum ise takımın makro anlamda verdiği kararlardı. Erken oyundaki çete savaşlarında başarısız olsalar da karşılaşmadan düşmeyip büyük bir makro oyunla kalabildikleri kadar ayakta kalmaya çalıştılar.

DetonatioN FocusMe artık resmi olarak grup aşamasını garantilemiş durumda. Bu durum yıllardır bölgesinden başarı bekleyen LJL hayranları için çok önemli bir fırsat. Hangi gruba yerleşecekleri belirlenmeden önce tüm ön eleme oyunlarının bitmesini beklemek zorundalar. C9 hayranlarına gelince, şimdi RED Canids'e mi yoksa PEACE'e mi karşı karşıya kalacağını bekleyip görmek zorundalar. Performanslara bakıldığında da şimdilik bu takım için çok fazla endişelenmeye gerek yok.

Bugün saat 14: 00'da temsilcimiz Galatasaray Esports ile Beyond Gaming arasında oynanacak karşılaşma ile ön elemenin son turu başlıyor olacak!

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