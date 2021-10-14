Destan dizisi ne zaman başlayacak? ATV Destan dizisi ne zaman? Destan dizisi oyuncuları kimlerdir? Destan dizisinin konusu nedir?

Destan dizisi ne zaman? ATV'de bir tarihi diziyle daha reytinglerde üst sıraları zorlamaya hazırlanıyor. Destan dizisinin ilk fragmanının yayınlanmasının ardından vatandaşlar tarafından internette en çok merak edilen yapımlar arasında yerini aldı. Vatandaşlar internette en çok "Destan dizisi ne zaman? ATV Destan dizisi ne zaman başlayacak? Destan dizisi oyuncuları kimlerdir? Destan dizisinin konusu nedir?" sorularını araştırmaktadır. İşte Destan dizisiyle alakalı tüm merak edilen sorular.

DESTAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Destan dizisi yayınlanan ilk fragmanın ardından vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Destan dizisinin Aralık ayında yayınlanması bekleniyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

DESTAN 1. FRAGMAN İZLE!

DESTAN DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Destan dizisi yayın hayatına ATV ekranlarında başlayacak.

DESTAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.

DESTAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Destan dizisi yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı 'Destan' yakında ATV'de.

DESTAN DİZİSİ İLK FRAGMAN İZLE!

Haberler.com - Gündem