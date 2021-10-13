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Derste şiddet uygulayan öğretmen açığa alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Derste şiddet uygulayan öğretmen açığa alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sınıfta öğrencisine şiddet uygularken görüntülenen öğretmen açığa alındı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sınıfta öğrencisine şiddet uygularken görüntülenen öğretmen açığa alındı.

Gaziantep Valiliği, İslahiye ilçesinde bir okulda öğrenciye bağırarak darp ederken cep telefonu ile görüntülenen öğretmen hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Açıklamada, "Bazı basın mecralarında ve sosyal medyada ilimiz İslahiye ilçesinde bulunan bir okula ait olduğu anlaşılan sınıf içerisinde şiddet içerikli görüntüler yer almıştır. Bahse konu görüntülerde yer alan öğretmen hakkında soruşturma açılarak bugün itibarı ile açığa alınmıştır. İdari süreç devam etmektedir" denildi. - GAZİANTEP

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