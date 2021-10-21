Dernekler genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda yapabilecek

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile dernekler, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda da yapabilecek, derneklerin yurt dışı yardımları, yardım yapılmadan önce Mülki İdare Amirliğine bildirmek zorunda olacak.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan, "Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre dernekler, elektronik ortamda yapılacak genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülüp onaylanan elektronik sistemlerden yapabilecek.

Sistemlere işlenecek veriler, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu"nun ilgili hükümlerine uygun olarak muhafaza edilecek.

Elektronik ortamda alınacak yönetim kurulu kararları, fiziksel ortamda tutulan yönetim kurulu karar defterinden ayrı olarak tarih ve sıra sayısı ile elektronik ortamda saklanacak.

Toplantılara ilişkin her türlü bilgi, belge ve kayıt dernek tarafından muhafaza edilecek. Dernek genel kurul veya yönetim kurulu toplantılarına katılacak üyeler sisteme, güvenli elektronik imza veya iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi kullanarak giriş yapacak.

Kullanılacak elektronik sistemlerin, fiziki ortamda yapılan toplantılardaki divan oluşturma, oylama, söz alma, önerge verebilme ve benzeri tüm işlemlerin elektronik ortamda da yapılabilmesini sağlayan tasarım, yedekleme ve mevzuata uygun arşivleme kapasitesine, yetkisiz erişimlere ve saldırılara karşı gerekli ağ ve sistem güvenliğine sahip olması gerekecek.

Fiziki ortamda düzenlenen toplantıların mevzuata aykırı yapılması durumunda uygulanan yaptırımlar, elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerli sayılacak.

Yurt dışı yardımları yapılmadan önce Mülki İdare Amirliğine bildirilecek

Yurt dışına yapılacak yardımlar, yardım yapılmadan önce dernekler tarafından Mülki İdare Amirliğine bildirilecek.

Yabancı derneklerin, vakıfların ve kar amacı gütmeyen kuruluşların şubelerinin, temsilciliklerinin genel merkezine ve yurt dışına gönderdiği para ve yardımlar da aynı usulle bildirime tabi tutulacak.

Bu bildirimler Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden Dışişleri Bakanlığı ile paylaşılacak. Ancak afet veya acil durumlarda bu bildirimler olayın gerçekleştiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılabilecek. Belirli bir proje kapsamında farklı tarihlerde yapılan yardımlara ilişkin yurt dışı bildirimi de tek seferde gerçekleştirilebilecek.

Yurt dışına yapılacak yüz bin lirası, on bin avro veya eşiti dövizi aşan nakdi yardımların, bankalar ve diğer finans kuruluşları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla yapılması esas olacak. Ancak, finansal erişimin güç olduğu ülkelere yapılacak yardımlar, finans kuruluşları kullanılmaksızın ilgili mevzuata göre nakit beyan formu ile gümrük idaresine beyan edilmek suretiyle yapılabilecek.

Gümrükte beyan edilerek yurt dışına para çıkışı yapılan durumlarda ilgili beyan, veriliş tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde dernek tarafından Mülki İdare Amirliğine bildirilecek. Yardım gerçekleştirildikten sonra faaliyet sonuç bildirimi 90 gün içerisinde Mülki İdare Amirliğine verilecek. Bu bildirime, yapılan yardımların gerçekleştiğine ilişkin form, görsel materyaller ve benzeri kanıtlayıcı belgeler eklenecek.

Türk Lirası cinsinden parasal tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak "Vergi Usul Kanunu" uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere arttırılarak uygulanacak. Ancak, güncellemede bir Türk Lirası'nın altındaki tutarlar dikkate alınmayacak.

Dernek adları için izin alma

Dernek adlarında, Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal kelimeleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan kelimeler, ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Bakanlığın izni ile kullanılabiliyordu. Bu kelimeler arasına, "şehit, gazi" ibareleri de eklendi.

Yönetmeliğin, derneklerin tutacağı defteri düzenleyen maddesinde de değişiklik yapıldı. Kamu yararına çalışma statüsü bulunan dernekler ile yıllık brüt gelirleri bir milyon beş yüz bin lirayı aşan dernekler, takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutacak. Daha önce, yıllık brüt gelirleri beş yüz bin lirayı aşan derneklerin defter tutması zorunluydu.