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Derince'de hafızlık icazet töreni

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Derince'de hafızlık icazet töreni

Derince Müftülüğü Cımbızlar Camii Kuran Kursu'nda hafızlık eğitimi alan ve icazet almaya hak kazanan ortaokul öğrencileri için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Derince Müftülüğü Cımbızlar Camii Kuran Kursu'nda hafızlık eğitimi alan ve icazet almaya hak kazanan ortaokul öğrencileri için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda protokol üyeleri tarafından selamlama konuşmaları yapıldı. Öğrencileri tebrik eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Hafızlık dinimizde çok önemli bir mertebe. Rabb'im, ömür boyu bu güzellikleri yaşayabilmeyi bizlere nasip etsin. Bu vesileyle kıymetli öğrencilerimizi, onları yetiştiren hocalarımızı ve öğrencilerimizin ailelerini canı gönülden tebrik ediyorum" dedi. Tören, genç hafızlara başarı belgeleri ve hediyelerinin takdim edilmesinin ardından yapılan dualarla sona erdi. - KOCAELİ

Derince'de hafızlık icazet töreni

Derince'de hafızlık icazet töreni

Derince'de hafızlık icazet töreni

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