Derik Gençlik ve Kültür Merkezi'nin yapımı için çalışmalara başlandı

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesinin Derik ilçesinde 2 dönüm alanda kuracağı Gençlik ve Kültür Merkezi için çalışmalar başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Derikli gençlerin, sanat, kültür ve sosyal alanda gelişimlerini sağlamak, çeşitli etkinliklerle onları geleceğe hazırlamak için ilçeye kazandırılacak Gençlik ve Kültür Merkezi'nin projelendirme aşaması tamamlandı.

Gençlik Merkezinin bir an önce bitirilerek gençlerin istifadesine sunulması için çalışmalar hızlandırıldı.

Merkezde 250 koltuklu çok amaçlı salon, engelli oturum mekanları ile seyir alanları, mescit ve özel üniteler bulunacak.

Gençler için sınavlara hazırlanmaları amacıyla açılacak kurslar için 4 derslik ve sakin bir ortamda kitap okumaları için de kütüphane bulunacak. Ayrıca yeşil alan, dinlenme mekanları ve otopark da bulunuyor.

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