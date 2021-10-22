Dergi Editöryal ve Dizin Başvuru Süreçleri Eğitimi Yeni
Trakya Üniversiteler Birliği 2021 Yılı etkinlikleri çerçevesinde Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde 25 Ekim 2021 Pazartesi günü 10. 00-12. 00 saatleri arasında Microsoft Teams üzerinden düzenlenecek "Dergi Editöryal ve Dizin Başvuru Süreçleri Eğitimi"ne https://www. kisa.
Trakya Üniversiteler Birliği 2021 Yılı etkinlikleri çerçevesinde Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde 25 Ekim 2021 Pazartesi günü 10. 00-12. 00 saatleri arasında Microsoft Teams üzerinden düzenlenecek "Dergi Editöryal ve Dizin Başvuru Süreçleri Eğitimi"ne https://www. kisa. link/PpWM linki üzerinden katılım sağlanabilecektir.
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