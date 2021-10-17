DEREYE SU İÇMEYE İNEN DAĞ KEÇİSİ SÜRÜSÜ GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler
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DEREYE SU İÇMEYE İNEN DAĞ KEÇİSİ SÜRÜSÜ GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'un Tortum ilçesinde sürü halinde dereye su içmek için gelen dağ keçileri yamaç arazide otlarken görüntülendi.

ERZURUM'un Tortum ilçesinde sürü halinde dereye su içmek için gelen dağ keçileri yamaç arazide otlarken görüntülendi.

Tortum-Uzundere karayolunun 5'inci kilometresinde araçlarıyla ilerleyen sürücüler, dere kenarında otlayan daç keçisi sürüsüyle karşılaştı. Yavrularıyla birlikte su içtikleri dereden dik yamaca doğru tırmanırken bir taraftanda otlayan keçileri gören vatandaşlar, durup onları izledi. Avlanması yasak olan ve koruma altında bulunan çengel boynuzlu yaban keçileri, bir süre dağlık arazide otlayarak ilerledikten sonra gözden kayboldu.

DEREYE SU İÇMEYE İNEN DAĞ KEÇİSİ SÜRÜSÜ GÖRÜNTÜLENDİ

DEREYE SU İÇMEYE İNEN DAĞ KEÇİSİ SÜRÜSÜ GÖRÜNTÜLENDİ

DEREYE SU İÇMEYE İNEN DAĞ KEÇİSİ SÜRÜSÜ GÖRÜNTÜLENDİ

DEREYE SU İÇMEYE İNEN DAĞ KEÇİSİ SÜRÜSÜ GÖRÜNTÜLENDİ
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Haber: DEREYE SU İÇMEYE İNEN DAĞ KEÇİSİ SÜRÜSÜ GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler
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