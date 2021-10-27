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Dereye düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel
Dereye düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

MALATYA'nın Darende ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin dereye düştüğü kazada sürücü İsmail Ö., ağır yaralandı.

MALATYA'nın Darende ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin dereye düştüğü kazada sürücü İsmail Ö., ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Nadir Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Ö. yönetimindeki 44 ABU 627 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki dereye düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü İsmail Ö., itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. İsmail Ö., sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü İsmail Ö., Yoğun Bakım Ünitesinde tedaviye alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Dereye düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri
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