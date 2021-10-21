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DERELER OLASI TAŞKINLARA KARŞI TEMİZLENİYOR

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DERELER OLASI TAŞKINLARA KARŞI TEMİZLENİYOR

DERELER OLASI TAŞKINLARA KARŞI TEMİZLENİYORYalova Belediyesi ekipleri, olası yağışlarda yaşanabilecek su taşkınlarının önüne geçmek için dere temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

DERELER OLASI TAŞKINLARA KARŞI TEMİZLENİYOR

Yalova Belediyesi ekipleri, olası yağışlarda yaşanabilecek su taşkınlarının önüne geçmek için dere temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler, dere zemininde toplanan ot, çakıl ve çöpleri iş makineleriyle temizliyor. Koku ve kötü görüntünün oluşmaması adına çalışmalarını yürüten ekipler, derelerin tamamında kapsamlı temizlik yapıldığını bildirdi. Geçtiğimiz günlerde Safran deresiyle başlayan çalışmalar, Balaban Deresi ile devam etti. Rutin olarak yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı ekipler tarafından bildirildi.

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