Derecik İlçesi Cemekürk Mezrasında Ruhsatsız Av Tüfeği ve Kurusıkı Namlusu Ele Geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında;

15. 10. 2021 günü Derecik İlçesi Cemekürk Mezrasında bir kamyonette yapılan aramada;

- 110 adet ruhsatsız av tüfeği,

- 1045 adet kurusıkı namlusu ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği

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