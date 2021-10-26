DERECEYE GİREN SPORCULARIMIZ ALTINLA ÖDÜLLENDİRİLDİ

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (Habermetre) - Hükmü PEKMEZCİBoks Milli Takımı Antrenörü Seyfullah Dumlupınar, Türkiye Boks Federasyonu Bayburt İl Temsilcisi Ertuğrul Akagündüz, Kurban Yazoğlu Boks Kulübü ve Bayburt Gençlik Spor Boks Kulübü sporcuları Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkanımız Pekmezci kendisinin de eski bir boksör olduğunu ifade etti ve kendi zamanlarındaki yaptıkları çalışmalardan bahsederek aynı zamanda milli takım için ter döken genç boksörlere tavsiyelerde bulundu. Pekmezci daha sonra dereceye giren sporcuları altınla ödüllendirdi. Kendilerine gösterdiği ilgi ve verdiği desteklerden dolayı Başkanımız Pekmezci'ye teşekkür eden Dumlupınar, Akagündüz ve milli sporcular ise çalışmalarında başarılar dilediler. Ziyarette Başkan Yardımcımız Süreyya Türkmenli de hazır bulundu. Türkiye Şampiyonası sonrası gerçekleşen ziyarette milli sporcularımızın aldığı dereceler ise şöyle: Toprak Salman Türkiye şampiyonu, Bilal Güçlü Türkiye şampiyonu, Anıl Mehmet Karakulaklı Türkiye üçüncüsü, Özbek Türk Türkiye üçüncüsü, Emre Yıldızoğlu Türkiye ikincisi, Abdulsamet Sokar Türkiye Üçüncüsü, Taha Bayrak Türkiye şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü, Yusuf İslam Yakut ise ülkemizi Avrupa Şampiyonasında temsil etti.

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